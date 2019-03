Europese Unie weert Boeing 737 MAX

De Boeing 737 MAX is vanaf dinsdag voorlopig niet welkom in de Europese Unie. Nadat steeds meer landen het toestel in de ban deden, besloot de Europese luchtvaartautoriteit EASA het Europese luchtruim te sluiten voor het vliegtuig waarvan binnen korte tijd twee exemplaren neerstortten.

In de aanloop naar het EASA-besluit hadden Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk al besloten het toestel in de ban te doen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) zei „geen enkel risico” te willen nemen met de Boeing 737 MAX 8. Buiten Europa sloten onder meer China, Singapore, Australië en Zuid-Korea al het luchtruim voor het gewraakte toestel.

TUI voegde zich dinsdag bij maatschappijen als Norwegian Air en Turkish Airlines die de 737 MAX 8 voorlopig aan de grond houden. Dit betekent dat vijftien van de in totaal ongeveer 150 toestellen uit de vloot van TUI de komende tijd niet vliegen. Bij TUI Nederland zijn drie van de tien vliegtuigen van het type 737 MAX. Een van deze vliegtuigen staat aan de grond op Schiphol. De andere twee waren dinsdagavond op weg naar Nederland, maar weken uit naar Zuid-Europese bestemmingen omdat het vliegverbod om 20.00 uur van kracht werd.

Zondag stortte een toestel van Ethiopian Airlines vlak na de start neer. Daarbij kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Op 29 oktober stortte een vliegtuig van Lion Air ook kort na het opstijgen in de Indonesische hoofdstad Jakarta neer in zee. De Indonesische luchtvaartmaatschappij zet de bestelling van vier 737 MAX 8-toestellen in de ijskast.

Boeing kondigde een software-update van de 737 MAX 8 aan nadat de Amerikaanse toezichthouder FAA meldde dat het uiterlijk in april wijzigingen in het ontwerp van het type zou verplichten. Volgens de FAA is het toestel wel luchtwaardig.