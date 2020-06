Europese app toont actuele reisinformatie voor toerist

Toeristen en reizigers die zich afvragen hoe het is gesteld met coronamaatregelen in andere EU-landen, kunnen een website met informatie over tal van onderwerpen raadplegen. De Europese Commissie lanceerde maandag het digitale platform Re-open EU, met actuele informatie per lidstaat over zaken als mondkapjes, reisbeperkingen, grenscontroles, toeristische diensten en de regels in het openbaar vervoer. De info is beschikbaar in 24 talen, ook via een mobiele app.

Veel Europeanen zijn bezig te kijken waar ze hun vakantie door willen brengen nu de coronapandemie in Europa is teruggedrongen en de meeste grenzen weer open zijn. De webapplicatie biedt ook informatie over bijvoorbeeld de beschikbaarheid en openingstijden van restaurants, cafés, stranden, musea en andere culturele instellingen. „Hét referentiepunt voor iedereen die in de EU reist”, aldus de aanprijzing van de Europese Commissie.

Verder zijn actuele regels te vinden over bijvoorbeeld de specifieke afstandsregels in een land, zodat reizigers kunnen nagaan hoe ze gezondheidsrisico’s kunnen vermijden. Het platform geeft ook informatie over vouchers. Mensen kunnen hotels of restaurants steunen door waardebonnen te kopen voor een verblijf of maaltijd zodra ze weer opengaan.

„Na weken gesloten te zijn, gaan de binnengrenzen van de EU weer open. Reizigers zullen op Re-open EU, de website die we vandaag lanceren, gemakkelijk informatie vinden die hen zal helpen hun reizen met vertrouwen te plannen en tijdens hun reis veilig te blijven, aldus Thierry Breton, EU-commissaris voor de Interne Markt.

De Europese site is gebaseerd op informatie die de lidstaten aanleveren. Veel landen hebben ook een eigen app of website voor reisinformatie in het buitenland.