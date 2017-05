Europarlementariërs schimmig over onkostengeld

Europarlementariërs krijgen per jaar in totaal 40 miljoen euro belastinggeld aan onkostenvergoeding, onder meer bedoeld voor een kantoor in eigen land. Maar ruim een derde heeft helemaal geen werkruimte buiten Brussel. Het blijft onduidelijk hoe ze hun riante onkostenvergoeding van 4300 euro per maand dan wel besteden.

Dat blijkt uit een Europees onderzoeksproject van 48 samenwerkende journalisten, waar ook de NOS aan meedoet.

Veel Europarlementariërs wilden helemaal geen vragen beantwoorden over de besteding van hun onkostenvergoeding, onder wie de hele delegatie uit Bulgarije en uit Polen.

Van de Nederlandse Europarlementariërs gaven de leden van de VVD, de PVV en de SGP geen antwoord op vragen van de NOS. Vier Nederlandse Europarlementariërs zeiden dat ze, behalve in Brussel, ook een kantoor in ons land hebben. Peter van Dalen (CU) huurt ruimten op het partijbureau. Wim van de Camp (CDA) heeft een kantoor in de Tweede Kamer. Gerben-Jan Gerbrandy en Marietje Schaake (beiden D66) hebben ook een werkruimte in Nederland.

De overige Europarlementariërs werken vanuit huis als ze in Nederland zijn. Brussel is voor Nederlanders relatief dichtbij, dus is een lokaal kantoor voor hen minder noodzakelijk.