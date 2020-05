Europarlementariër Manders blijft nog op post voor 50PLUS

Europarlementariër Toine Manders blijft vooralsnog in het Europees Parlement voor 50PLUS. „Ik heb een verantwoordelijkheid naar mijn kiezers toe, met extra aandacht voor Brabant en ouderen”, zegt hij naar aanleiding van het vertrek van ex-lijsttrekker Henk Krol. „Ik doe voorlopig even niks en wacht tot het stof is neergedaald. Maar ik ben niet blij met de situatie.”

Krol maakte zondag bekend dat hij 50PLUS verlaat en een nieuwe partij opricht, Partij voor de Toekomst. „Henk is al heel lang een goede vriend maar ik neem voor juni geen besluit. Ik heb tot het eind van het jaar mijn contributie betaald”, grapt Manders. Hij zegt Krol nog niet te hebben gesproken sinds die het nieuws bekendmaakte.

„Ik heb een hond gekocht, dus ik ga veel wandelen en goed nadenken over de toekomst”, aldus Manders. „Nee hoor, ik heb geen hond, dat is een grapje.” Krol staat bekend als groot hondenliefhebber.