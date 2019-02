„Europa moet grondstoffen medicijnen maken”

„Europa moet de handen ineenslaan en zelf weer grondstoffen voor medicijnen gaan produceren.” Dat zegt de directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) Ruud Coolen van Brakel. Aanleiding is een uitzending donderdagavond van het televisieprogramma Zembla.

Nederlandse patiënten hebben volgens het onderzoeksprogramma in 2016 chemotherapiemiddelen gekregen waarin grondstoffen zaten uit een door Europese inspecties afgekeurde Chinese fabriek. In de fabriek was sprake van ernstig risico op vervuiling van producten, aldus de programmamakers. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zou een en ander direct uit de handel hebben gehaald, maar Zembla zegt te hebben ontdekt dat twee grondstoffen voor chemotherapeutica niet verboden werden „omdat volgens de inspectie er geen andere leverancier voor handen was”.

„We zijn voor de medicijnvoorziening in Europa te afhankelijk geworden van een te klein aantal grondstoffenleveranciers uit China, India en Mexico”, aldus Coolen van Brakel. „Het zou goed zijn om meer grondstoffen in Europa te gaan produceren. In de eerste plaats om méér leveranciers te hebben en zo het risico van een te klein aantal leveranciers te beperken. Ten tweede om betere controle en regie te hebben op veiligheid.”