Euromast doet mee aan eerbetoon hulpdiensten

Op de avond van 2 mei doet de Euromast in Rotterdam mee aan een internationaal eerbetoon aan de hulpdiensten die de coronacrisis bestrijden. De iconische toren wordt dan pulserend rood aangelicht om een hartslag na te bootsen.

Dat gebeurt op dezelfde dag op tientallen torens over de hele wereld, allemaal tussen 20.30 en 21.30 uur lokale tijd.

De verlichtingsactie is het sluitstuk van de actie #HeroesShineBright, die vrijdag begint in New York. Het Empire State Building wordt dan een week lang elke avond verlicht in de kleur van telkens een andere hulpdienst, waaronder artsen en verpleegkundigen, de brandweer en de ambulancedienst.

Onder de torens die zich op de laatste avond aansluiten en rood worden verlicht, zijn Burj Khalifa in Dubai, 360 Chicago en Willis Tower in Chicago (VS), CN Tower in Toronto (Canada), Macau Tower (China) en de UFO Tower in Bratislava (Slowakije). Ze horen allemaal bij de World Federation of Great Towers.