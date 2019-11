Eurojust stopt 2 miljard aan criminaliteit

Gezamenlijke Europese politie-acties gecoördineerd door Eurojust hebben sinds 2011 zeker voor 2 miljard euro aan criminele activiteiten tegengehouden. Dat heeft het agentschap van de Europese Unie na de honderdste actiedag sinds 2011 becijferd.

Bij grootschalige operaties zijn meer dan 1700 arrestaties verricht, bijna 3400 doorzoekingen gedaan en zijn meer dan 210 miljoen euro in cash, luxe auto’s en juwelen in beslag genomen. De criminele activiteiten die op die manier werden stopgezet, raakten 2400 slachtoffers.

Het succes van de operaties tegen grensoverschrijdende criminaliteit schuilt volgens Eurojust in de strakke samenwerking. De verantwoordelijke juridische diensten staan tijdens de actiedagen allemaal paraat om de agenten in het veld te ondersteunen. Eurojust coördineert al die rechters, aanklagers en politiediensten dan.

In Nederland voerde Eurojust in september nog een actie aan tegen een bende die tienduizenden mensen illegaal naar betaaltelevisiezenders liet kijken. Van de meer dan tweehonderd servers die van de bende uit de lucht werden gehaald, stonden er 93 in Nederland. In juni werden zes mensen in onder meer Nederland aangehouden in een onderzoek naar de diefstal van 24 miljoen euro aan cryptogeld.