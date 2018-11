Euro voor ‘oud’ brood

Brood van gisteren kun je aan de varkens geven. Of aan de vogels. Aan de vissen. Of aan de vuilnisman.

Maar nee, de bakker van Berkhout doet het anders. Wat hij niet verkoopt in zijn vier winkels –in Hoorn, Enkhuizen, Bovenkarspel en Andijk– probeert hij een dag later langs de weg te slijten. Zijn driejarige zoontje Matthijs helpt mee het stalletje aan de Slagterslaan te vullen. Wat dan nóg niet wordt gekocht, gaat naar een kinderboerderij.

Brood van een dag oud kost in Berkhout een euro. En dat trekt mensen. Niet dat er een file tot op de snelweg staat, maar aftrek heeft het bakkerswerk wel. Bij koopjesjagers. Of bij mensen die blij zijn dat het voedsel niet hoeft te worden weggegooid. Of het stalletje is mooi dichtbij. Vooral rond tien uur –als de nieuwe voorraad oud brood arriveert– is het druk.

Stevers verdient er niets op. Kennelijk doet het de klandizie in zijn vier winkels geen afbreuk: volgend jaar opent hij een vijfde, in Vijverhof, het winkelcentrum van De Goorn. Volgens een nieuw concept, belooft de bakker. Meer wil hij er nog niet over kwijt. Misschien valt er wat te kiezen.