EU voorbereid op brexit zonder akkoord

De Europese Unie is voorbereid op alle brexitscenario’s, inclusief de slechtste. „We zijn er klaar voor”, zei een woordvoerder van de Europese Commissie. Kort daarvoor had secretaris-generaal Martin Selmayr de EU-commissarissen bijgepraat over het actieplan voor het geval het Verenigd Koninkrijk op 30 maart zonder akkoord uit de EU stapt.

Brussel heeft wetgeving voor negentien tijdelijke noodmaatregelen voorgesteld, waarvan er inmiddels zeven zijn goedgekeurd. Die kunnen de negatieve effecten van een no-dealbrexit nooit helemaal tenietdoen, maar verzachten die wel.

De maatregelen moeten bijvoorbeeld voorkomen dat het vliegverkeer, goederenvervoer, de financiële dienstverlening en douanecontroles stilvallen. Vertegenwoordigers van het dagelijkse EU-bestuur zijn bezig de 27 EU-landen langs te gaan om de voorbereidingen af te stemmen met nationale noodplannen.

Premier Theresa May is woensdagavond opnieuw in Brussel om met EC-voorzitter Jean-Claude Juncker te overleggen over de backstop. Die garantieregeling om een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland te voorkomen is de voornaamste reden dat het Britse parlement het terugtrekkingsakkoord heeft afgewezen.

Junckers woordvoerder wilde niet speculeren over een mogelijke uitkomst. „We zijn altijd bereid om naar de premier te luisteren.” Juncker zelf zei dinsdag geen doorbraak te verwachten.