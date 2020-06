EU-parlement: meer geld en onderzoek naar vermoeidheidssyndroom

Het Europees Parlement wil dringend meer geld voor onderzoek naar de ziekte ME, ook wel bekend als het chronische vermoeidheidssyndroom. In Europa lijden naar schatting 2 miljoen mensen aan de ziekte, onder wie tienduizenden Nederlanders.

De Nederlandse ME-patiënte Evelien van den Brink vertelde vorig jaar in een parlementscommissie over de ziekte. Ze pleitte voor nieuwe tests, klinische proeven en betere behandelingen, om te voorkomen dat ME-patiënten gehandicapt raken. Volgens Van den Brink is sprake van „een verborgen volksgezondheidscrisis”. Haar oproep leidde tot de voorstellen van het parlement.

Mensen met myalgische encefalomyelitis kunnen niet altijd op begrip rekenen, mede omdat een diagnose lastig is te maken. Het parlement roept daarom in een donderdag aangenomen resolutie op tot een speciaal ME-fonds en meer bewustwording onder het publiek en zorgverleners over de aandoening.

Onwetendheid over de ziekte zou patiënten in een hoekje duwen en psychologische stress bezorgen. De Europese Commissie en de lidstaten zouden daarom campagnes over ME moeten opzetten.