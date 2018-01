EU neemt beschuldiging GeenStijl en TPO terug

De Europese Unie heeft de beschuldigingen aan het adres van GeenStijl en The Post Online over het verspreiden van nepnieuws ingetrokken. EUvsDisinfo.eu, een afdeling van de buitenlanddienst van de EU die zich bezighoudt met het bestrijden van nepnieuws over onder meer Oekraïne, heeft het GeenStijl-artikel en dat van TPO van de website gehaald.

GeenStijl eist nog wel een rectificatie en geeft de dienst daar tot woensdag de tijd voor. Een artikel van De Gelderlander en een radio-uitzending van de NPO staan er nog wel op.

De dienst heeft de twee artikelen na klachten opnieuw beoordeeld en besloten dat vermelding niet terecht is. Daarop zijn ze uit de lijst van meer dan 3300 berichten verwijderd.

„De EUvsDisinfo-website biedt een duidelijke en makkelijke en toegankelijke manier om fouten door te geven”, zegt een EU-woordvoerder. Het team kijkt dan nog eens naar de gebrandmerkte content en onderneemt „zo nodig” actie. Berichtgeving van de NOS dat sprake zou zijn van vertaalfouten wil de zegsvrouw niet bevestigen.

De website wil de aandacht vestigen op berichtgeving waarvan het team heeft vastgesteld dat die voor een verkeerde kijk op de werkelijkheid zorgt en/of pro-Kremlin-verhalen verspreidt, aldus de woordvoerder. Dat betekent niet noodzakelijk dat de betreffende nieuwsorganisatie de lezer of luisteraar bewust heeft willen misleiden, voegt zij eraan toe.