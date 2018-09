EU-invoer soja uit VS sterk toegenomen

De invoer in de EU van sojabonen uit de Verenigde Staten is dit jaar drastisch toegenomen. Momenteel komt 52 procent van alle geïmporteerde soja uit de VS, tegen 25 procent in dezelfde periode van vorig jaar. Volgens de Europese Commissie bewijst dit dat de EU werk maakt van de toezegging aan president Donald Trump om de onbalans in de handelsstromen tussen de VS en de EU aan te pakken.

Eerder dit jaar beloofde de EU meer sojabonen uit de VS te zullen invoeren, mede om een handelsoorlog met de Amerikanen af te wenden. Trump dreigde daarvoor met invoerheffingen op tal van Europese producten.

De stijging van de soja-invoer gaat vooral ten koste van Brazili├ź, de tweede grootste exporteur naar de EU van soja. De EU voert 14 miljoen ton sojabonen per jaar in, vooral voor verwerking tot veevoer.