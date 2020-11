EU-hof: niet OM, maar rechter moet over overlevering beslissen

Het Openbaar Ministerie mag niet zelf beslissen of een EU-land waaraan Nederland een arrestant heeft uitgeleverd die persoon ook voor andere vergrijpen mag vervolgen. Zulke besluiten moet het aan de rechter overlaten, vindt het Europees Hof van Justitie.

Het OM is niet onafhankelijk genoeg, vindt het EU-hof. Het wijst erop dat de minister van Justitie het OM opdrachten kan geven, zogeheten aanwijzingen, ook al gebeurt dat zelden. Zo zou de politiek zich kunnen bemoeien met besluiten over Europese arrestatiebevelen.

Het hof sprak zich uit over de klacht van een Belg die door Nederland was overgeleverd aan zijn vaderland. Toen hij in een Belgische cel zat, vroeg Belgiƫ aan Nederland toestemming om de man ook voor andere delicten te vervolgen. Een Nederlandse officier van Justitie stemde in, en de Belg kreeg nog eens drie jaar cel.