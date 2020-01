EU-commissaris: toestand Griekse kampen onacceptabel

De omstandigheden waarin veel migranten verkeren in de opvangkampen in Griekenland zijn onacceptabel. Dat zei de nieuwe EU-commissaris Ylva Johansson donderdag in een gesprek met de Tweede Kamer.

„Het is een schande voor de Europese Unie, in mijn ogen”, zei de Zweedse Johansson, die binnen de Europese Commissie belast is met de portefeuille Binnenlandse Zaken en Migratie, over de toestand in de kampen. Landen als Griekenland en Italië, die aan de buitengrens van de Europese Unie liggen en daarom de meeste migranten te verwerken krijgen, moeten worden geholpen.

Maar het idee om asielzoekers te herverdelen over de lidstaten, dat heeft volgens Johansson niet gewerkt. Misschien kan er een vorm van verplichte solidariteit worden bedacht, opperde ze. Maar hoe dat er dan uit moet komen te zien, liet Johansson in het midden. Johanssons collega Margaritis Schinas zei eerder dat lidstaten bijvoorbeeld ook met geld of personeel hun aandeel zouden kunnen leveren.

Johansson sprak voorafgaand aan haar ontmoeting met de Kamer ook met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.