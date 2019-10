Ethiopische schat jaren in Rotterdamse flat

Een antieke en erg waardevolle Ethiopische kroon blijkt jarenlang te zijn bewaard in een gewoon appartement in Rotterdam. De oorspronkelijk Ethiopische bewoner daarvan, de inmiddels Nederlander geworden Sirak Asfaw, vond de schat daar twintig jaar geleden in de koffer van een gast. Dat zegt kunstdetective Arthur Brand. Hij wil nu, met de vinder, de kroon op een verantwoorde wijze terugbrengen naar het land van herkomst.

Daar hoort het voorwerp, daterend uit de periode 1780-1790, tot het erfgoed. Het gaat om een van de keizerskronen die door de Ethiopiërs als heilige voorwerpen worden beschouwd. Er zijn er een stuk of twintig van, zegt Brand. De kroon in kwestie werd in 1993 voor het laatst in Ethiopië gezien.

In 1998 was het huis van de Ethiopiër in Rotterdam volgens Brand een zoete inval voor iedereen die uit zijn land kwam, van vluchtelingen tot zakenlieden. Ze kwamen eten of bleven logeren. Op een dag zocht Sirak Asfaw een document, dat hij in een zijvak van een koffer van een gast vermoedde. Bij het pakken van het papier scheen hem echter een gouden gloed al tegemoet en vond hij de kroon.

Volgens Brand confisqueerde hij de kroon, omdat hij de indruk had dat de eigenaar van de koffer hem op de zwarte markt wilde verkopen. Bedreigingen en intimidaties aan het adres van de vinder volgden, maar hij gaf niet toe. Zelf terugbrengen was echter niet zomaar een optie, omdat niet duidelijk was in wiens handen de kroon dan zou vallen en hoe ermee zou worden omgesprongen. Inmiddels is er echter een andere regering en zocht de vinder contact met Brand.

De cultuurschat is inmiddels op een beveiligde plek ondergebracht. De Nederlandse autoriteiten zijn op de hoogte, zegt Brand.