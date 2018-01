Ethicus uit protest weg uit commissie euthanasie

Ethicus Berna van Baarsen is opgestapt als lid van de toetsingscommissie euthanasie in de regio Noord-Holland.

Van Baarsen zegt dat in het vakblad Medisch Contact van deze week. Ze is per 1 januari vertrokken omdat ze bezwaar heeft tegen het goedkeuren van meldingen van euthanasie bij wilsonbekwame patiënten. Het betreft dan patiënten die toen ze nog wilsbekwaam waren hun doodswens schriftelijk hebben vastgelegd.

„Zo’n schriftelijke wilsverklaring is een intentie. Dat is totaal iets anders dan een actueel verzoek”, zegt Van Baarsen in Medisch Contact. Bij de vijf regionale toetsingscommissies kwamen tot dusver voor zover bekend twaalf meldingen over wilsonbekwame patiënten binnen; negen werden er goedgekeurd.

In de betreffende situaties is het veelal de familie die aandringt op euthanasie omdat deze constateert dat de situatie waarvan de patiënt ooit in de wilsverklaring zei die niet meer te willen meemaken, is aangebroken. Onjuist, vindt Van Baarsen. „Ik denk dat we alleen zeker weten dat een patiënt ondraaglijk lijdt en dat zijn euthanasiewens vrijwillig is als hij het zelf kan vertellen.”