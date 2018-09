Esther (6) en Mordechai (4) waarschijnlijk gedood door ouder

De grote brand die zaterdagochtend in een woning in Papendrecht woedde, is waarschijnlijk aangestoken door één van de ouders. Dat meldt de politie.

Bij de brand kwamen de ouders (beide 32) en hun kinderen Esther (6) en Mordechai (4) om het leven. De kinderen zaten op de christelijke Koningin Beatrixschool in Papendrecht.

De politie kwam afgelopen jaar verschillende malen over de vloer bij het gezin vanwege huiselijk geweld en parkeeroverlast. Het gezin kreeg begeleiding van zorginstellingen. Vader en moeder stonden op het punt uit elkaar te gaan.

Vader Hengk emigreerde op jonge leeftijd vanuit Angola naar Nederland. Volgens het AD zeiden de buren dat de man, ondanks de scheiding, geen gestreste indruk maakt en nét weer werk had. Wel plaatste hij op Facebook enige tijd geleden een filmpje waarin hij klaagt over het feit dat hij een gezin heeft. ,,Ik heb alleen maar een kast onder de trap om mijn spullen op te bergen. Ik raad je aan: neem geen kinderen, neem geen vrouw of man, alleen maar hoofdpijn in je leven. Kinderen zijn leuk en lief, maar als je ze niet hebt, bespaar je jezelf een hoop ellende.''

De politie neemt niet voetstoots aan dat de vier gezinsleden door het vuur om het leven gekomen. Op de lichamen van de slachtoffers zijn sporen van geweld aangetroffen.