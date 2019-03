Ester Naomi Perquin schrijft Boekenweekgedicht

Ester Naomi Perquin is de schrijver van het Boekenweekgedicht. Het werk, met de titel Moeder, komt er nadat ophef was ontstaan over het thema van de Boekenweek ‘De moeder de vrouw’, vanwege de keuze voor twee mannelijke auteurs voor zowel het boekenweekgeschenk als het -essay.

Na een veel gesteunde petitie van schrijvers en mensen uit het boekenvak gingen de opstellers ervan in gesprek en de stichting CPNB, die de Boekenweek organiseert. Daarin werd afgesproken dat de reeds gemaakte keus voor de schrijvers, Jan Siebelink voor het geschenk en Murat Isik voor het essay, onveranderd bleef en dat er nog een gedicht bij kwam van een dichteres.

Tijdens de Boekenweek, die plaatsvindt van 23 tot en met 31 maart, is het gedicht op een gratis ansichtkaart verkrijgbaar in de boekhandels en bibliotheken. Ook staat het zaterdag in Trouw.