Essalam Moskee Rotterdam niet verder met imam

De Essalam Moskee in Rotterdam heeft afscheid genomen van imam Said Abarkan. Een woordvoerder van de moskee bevestigt berichtgeving hierover door het AD. „We zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Dit is in het belang van de toekomst van de moskee”, aldus de zegsman.

De imam was in opspraak geraakt door een reportage van NRC Handelsblad en Nieuwsuur. Zij meldden dat Abarkan, voordat hij bij de moskee in dienst was, zei dat moslims alleen thuis horen in een islamitisch land en uiteindelijk zouden moeten verhuizen uit Nederland. De imam zou een salafistische achtergrond hebben.

NRC en Nieuwsuur deden onderzoek naar onderwijs op radicaal-islamitische moskeescholen. Op sommige krijgen kinderen bijvoorbeeld te horen dat niet-moslims de doodstraf verdienen. In reactie zeiden de VVD en ChristenUnie dat dergelijke weekendscholen aangepakt moeten worden en dat de onderwijsinspectie ze in de gaten moet houden.