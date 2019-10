Esdoorn Het Loo verhuist naar ereveld Londen

Paleis Het Loo verhuist dinsdag een Canadese esdoorn naar de Nederlandse erebegraafplaats Mill Hill in Londen. De esdoorn is een afstammeling van de twaalf esdoorns die koningin Juliana in 1947 schonk aan haar moeder Wilhelmina, ter herinnering aan de tijd die het koninklijk gezin in Canada doorbracht tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Canadese esdoorn is het nationale symbool van Canada. De ‘maple leaf’ siert de vlag van dat land. De laatste van de esdoorns uit 1947, een blikvanger bij het paleis, moest in 2018 worden gekapt. De boom was aangetast door een zwam en liep bij een storm onherstelbare schade op.

Van de Wilhelminaboom zijn enten gemaakt. Later dit jaar verhuizen ook jonge bomen terug naar de veertien Canadese provincies. De rest van de enten krijgt een nieuwe plek in het paleispark.

Op het ereveld Mill Hill liggen 254 Nederlandse burgers en soldaten die in het Groot-Brittannië en Noord-Ierland omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op een plaquette staan de namen van nog eens 185 Nederlandse slachtoffers.