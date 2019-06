‘Eschermuseum naar voormalige ambassade VS’

De vestiging van het Eschermuseum in de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout in Den Haag is een stap dichterbij gekomen. Vastgoedontwikkelaar IQNN Development en vermogensbeheerder Syntrus Achmea hebben zich bij de gemeente gemeld als mogelijke financiers. Dat maakte wethouder Richard de Mos (Binnenstad, Economie) woensdag bekend.

De verkoop van het gebouw moet de gemeente 11,5 miljoen euro opleveren. Volgens De Mos is er sprake van „een haalbaar plan” en wordt dat verder onderzocht. „We zijn een stap dichterbij de realisatie van het Eschermuseum in de voormalige Amerikaanse ambassade, inclusief een Escherhotel”, zegt De Mos.

Het Eschermuseum zit nu in Paleis Lange Voorhout, honderd meter van de voormalige Amerikaanse ambassade.