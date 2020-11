Escalatie van ongenoegen in Urk

De Mobiele Eenheid heeft zaterdag in Urk orde op zaken moeten stellen bij nieuwe ongeregeldheden van jongeren. Urkers reageren geschrokken op de aanhoudende onrust. „Onacceptabel.”

Zaterdagavond. Groepen jongeren drommen samen op een rotonde van De Akkers in Urk. Zwaar vuurwerk ontploft, vuurpijlen schieten in het rond. Op straat liggen glasscherven.

Na de onrust van vorig weekend is Urk dit weekend aangewezen als ”veiligheidsrisicogebied”, waardoor de politie preventief mag optreden. Burgemeester Cees van den Bos kiest een stevige aanpak.

Agenten fouilleren en spreken jongeren aan. De groep onruststokers zwelt aan. De ME komt met busjes opzichtig langsrijden. Ter waarschuwing. De boodschap komt niet over. Jongeren bekogelen de busjes. Met vuurwerk en flessen.

Maat vol

Rond half twaalf is de maat vol. De ME grijpt in. Met wapenschild en wapenstok. „Dit is de politie. Verwijder u onmiddellijk, ander wordt u aangehouden.” De politie pakt zeker tien verdachten op.

Op Twitter stelt burgemeester Van den Bos zondagavond dat de overlast wel minder was dan de week ervoor. „Toch was stevig ingrijpen door de ME nodig. Nu is de openbare orde hersteld.”



De gemeente Urk, de politie en het OM zouden maandagmiddag een gezamenlijk persbericht uitbrengen. Tot die tijd staat Van den Bos geen pers te woord. Ook politiewoordvoerder Martin de Wit wil niet reageren. Een evaluatie verschijnt woensdag.

De rellen op Urk zijn „onacceptabel” en „onaanvaardbaar”, reageert ds. H. Polinder van de christelijke gereformeerde Maranathakerk. „Deze onrust is slecht voor Urk. De buitenwacht ziet Urk als een christelijk dorp, en dat zijn we ook. Als het dan zo uit de hand loopt, is dat slecht voor de beeldvorming.” De onrust doet ook de zaak van de Heere schade, stelt ds. Polinder. „Deze situatie is absoluut in strijd met wat wij belijden en met wat de Bijbel ons leert over een levenswandel, in overeenstemming met het Woord.”

Bij de rellen spelen verschillende oorzaken een rol, vermoedt de Urker predikant. „Het vuurwerkverbod speelt een rol, maar misschien ook dat jongeren door de strengere corona-aanpak zijn bekeurd, omdat ze met te veel mensen bij elkaar waren.”

Sommige jongeren zeggen in reactie op de rellen dat de overheid hen veel afpakt. Wat mogen we nu nog wel, klagen jongeren. Ds. Polinder heeft op zich begrip voor deze reactie, want het is ook voor jongeren een lastige tijd. „Maar dat rechtvaardigt het gedrag van zaterdagavond op geen enkele wijze”, laat hij er resoluut op volgen. „Het is niet niks als de ME orde op zaken moet stellen.”

De predikant heeft de indruk dat het om een relatief kleine groep onruststokers gaat. „Het gevaar is dat ze anderen meetrekken, waardoor de groep aanzwelt.”

Respect heeft de predikant voor het optreden van burgemeester Van den Bos, die net een paar weken op Urk actief is. „De burgemeester is duidelijk en moet ook duidelijk zijn.” Ds. Polinder is blij met de open houding van de burgemeester. „Hij heeft jongeren uitgenodigd om te komen praten.”

In Urk leeft de vrees dat de onlusten wel eens tot na oud en nieuw kunnen duren. „Ik hoop van ganser harte dat dit niet gebeurt”, zegt ds. olinder.

Ook ds. A. J. de Waard is geschrokken van de onrust, die zich op redelijk korte afstand van de pastorie afspeelde. „Het doet verdriet.” Het raakt de predikant van de gereformeerde gemeente dat een groep „zo massaal en in alle leeftijden” deelneemt. „Het lijkt erop dat ze elkaar opruien.” De predikant heeft de afgelopen zondagen in preken zijn zorg uitgesproken. „Er lopen waarschijnlijk ook kerkelijke jongeren bij. Dat doet diep verdriet. Laat om onzentwil Zijn Naam niet worden gelasterd.”

Sjoerd Bakker, jongerenpastor van de Gereformeerde Kerk Urk (GKU), betreurt eveneens de rellen van de afgelopen weekenden. „Het is een escalatie van ongenoegen. De jongeren geven hiermee een signaal af – helaas op een vreselijke, respectloze manier.”

Afkeuring

Een deel van de jongeren is ontevreden over het vuurwerkverbod en het feit dat ze in het weekend niet bij elkaar kunnen komen, merkt ook Bakker. „De jeugd mist een alternatief. Dat speelt echter niet alleen in Urk. Ook op andere plaatsen in het land roeren jongeren zich.”

De jongerenpastor keurt de rellen ten zeerste af. „Het valt mij echter wel op dat de werkelijke plegers veelal jongvolwassenen zijn. Daarmee zeg ik niet dat jongeren er niet bij betrokken zijn. Maar zij zijn veelal toeschouwer.”

De problematiek heeft de aandacht van de kerken. „We zijn over deze thematiek al langere tijd in gesprek. Als christen draait het leven om het volgen van Jezus. Dat doe je niet door dingen van anderen in de fik te steken. Dat komt in het jeugdwerk zeker aan de orde.”

De jongeren lijken nu een grote ontevreden groep. „Maar dat is niet zo. Eén appel maakt niet gelijk de hele fruitschaal rot. De jeugd op Urk is fantastisch. Heel jammer dat een selecte groep zo de aandacht trekt.”