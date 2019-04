Erwin Olaf verrast 200.000e bezoeker expo

Fotokunstenaar Erwin Olaf heeft dinsdag de 200.000e bezoeker verwelkomd van de dubbeltentoonstelling die aan zijn werk is gewijd in Den Haag. De gelukkige was Maaike van Tilborg, die lifestyle en design heeft gestudeerd aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Erwin Olaf, die haar verraste met een gesigneerde tentoonststellingscatalogus, was in haar studietijd al een inspiratiebron voor haar, zei ze.

De exposities in het Gemeentemuseum en het Fotomuseum zijn zo’n succes, dat ze met een maand worden verlengd tot en met zondag 16 juni.

De musea brengen er een eerbetoon mee aan een van Nederlands beroemdste fotografen. Olaf, die afgelopen jaar veel lof oogstte met zijn portretten van leden van de koninklijke familie, wordt dit jaar zestig - een goed moment voor een groot overzicht, vonden beide musea.