Erwin Olaf toont inspiratiebronnen in Rijks

Erwin Olaf laat komende zomer in het Rijksmuseum zien waar zijn inspiratie vandaan komt. De werken in het Amsterdamse museum intrigeren hem al sinds zijn jeugd. „Hier liggen mijn artistieke roots, de wortels van mijn kunstenaarschap”, zegt hij. In de expositie ‘12 x Erwin Olaf’ hangt zijn werk naast dat van zijn voorbeelden.

Aanleiding voor de tentoonstelling is de overdracht van de kerncollectie uit het oeuvre van de fotograaf, die hij vorig jaar aan het museum heeft overgedragen. Het gaat om bijna vijfhonderd afdrukken, portfolio’s, video’s, magazines, boeken en posters van zijn hand. Het grootste deel daarvan heeft hij het Rijks geschonken.

In de expositie hangt onder meer Meisje in het Blauw van Johannes Cornelisz. Verspronck naast de foto Hope - Portrait 5 van Olaf. De prent Naakte vrouw van Rembrandt is te zien bij de foto La Penseuse (Squares).

De opening van de tentoonstelling is op 2 juli, de zestigste verjaardag van de kunstenaar. Van 3 juli tot en met 22 september kan het publiek er terecht.

Bij de tentoonstelling verschijnt ook een podcast, waarin journaliste Janine Abbring met Erwin Olaf spreekt over de expositie en zijn werk.