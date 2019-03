Erven kunnen fluiten naar Koenigs-tekeningen

De erfgenamen van de kunstverzamelaar Franz Koenigs kunnen geen aanspraak maken op een aantal tekeningen uit de collectie van het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Dat heeft het gerechtshof Den Haag dinsdag vastgesteld, net als de rechtbank eerder.

De van oorsprong Duitse bankier Koenigs gaf zijn verzameling oude tekeningen in de jaren dertig in bruikleen aan Boijmans Van Beuningen. Vervolgens heeft hij het eigendom van de werken in 1940 overgedaan aan een bank om zo een schuld af te lossen. Daarna heeft ondernemer en verzamelaar Daniël van Beuningen de werken gekocht en geschonken aan het museum.

Erfgenamen van Franz Koenigs zeggen dat een aantal tekeningen, waaronder werk van Fra Bartolommeo en Albrecht Dürer, buiten de deal is gebleven en dat zij daar nog steeds zelf recht op hebben. Het hof ziet daar geen gronden voor. Er zijn volgens de uitspraak geen aanwijzingen dat Franz Koenigs met de bewuste tekeningen anders is omgesprongen.

Bovendien ging Franz Koenigs er na de transactie uit 1940 zelf al van uit dat hij niet langer de eigenaar van deze tekeningen was, zo is het hof gebleken.