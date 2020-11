‘Ervaren schuttersteam DierenPark Amersfoort handelde goed’

Het schuttersteam in DierenPark Amersfoort is goed en ervaren en zij hebben waarschijnlijk goed gehandeld door de twee ontsnapte chimpansees dood te schieten. Dat zegt directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen Wineke Schoo. „Ik was er natuurlijk zelf niet bij op dat moment, maar ik ga er vanuit dat het team goed gehandeld heeft. Zo’n team kijkt eerst naar alle mogelijkheden en een aantal voorwaarden om te verdoven, en als die voorwaarden er eenmaal niet zijn, dan moet een dier helaas worden afgeschoten”, aldus Schoo.

Rond 12.00 uur dinsdagmiddag ontsnapten de twee apen, Mike en Karibuna. De loslopende chimpansees vertoonden imponerend gedrag, wat voor een gevaarlijke situatie kon zorgen. Omdat verdoven te lang zou duren, en de dieren misschien nog uit het park konden ontsnappen, is besloten om de dieren dood te schieten.

Schoo spreekt net als de dierentuin van een „zwarte dag”. „Het is afschuwelijk wat er is gebeurd. Voor de dieren, voor degene die moest schieten, en voor de dierentuin zelf”, aldus Schoo. De doodgeschoten apen hoorden al heel lang bij de chimpanseegroep van het dierenpark.

Er wordt een onderzoek uitgevoerd in het park dat moet uitwijzen of de chimpanseeverblijven beter beveiligd hadden kunnen worden. De dieren ontsnapten nadat het verblijf niet goed was afgesloten door „een menselijke fout”, aldus het dierenpark. „Hoe sterk je iets ook beveiligd, er kunnen altijd menselijke fouten gebeuren”, zegt Schoo.