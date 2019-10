Ervaren Remkes moet rust doen terugkeren

Met VVD’er Remkes denkt de gemeenteraad van Den Haag een waarnemend burgemeester te krijgen die in staat is de rust en gezag te brengen in het stadsbestuur.

VVD-raadslid Van der Helm, voorzitter van het presidium, zei dat nadat de fractieleiders woensdagavond in aanwezigheid van de commissaris van de Koning, Smit, met Remkes spraken. Remkes neemt de plaats in van zijn partijgenote Krikke, die zondag aftrad na een kritisch rapport over vreugdevuren op het strand bij de jaarwisseling.

Remkes (68) was voorzitter van de VVD-jongerenorganisatie, gedeputeerde in Groningen, Tweede Kamerlid, staatssecretaris (VROM), minister (BZK) en vicepremier. Van 2010 tot 1 januari dit jaar was hij commissaris van de Koning(in) in Noord-Holland. Hij was voorzitter van de Staatscommissie parlementair stelsel. Recent verscheen onder zijn leiding een lijvig rapport over de stikstofproblematiek. Het kabinet neemt zijn aanbevelingen in grote lijnen over.

De gemeenteraad van Den Haag gaat aangifte doen, omdat vertrouwelijke informatie is uitgelekt. Iemand heeft geluidsopnames gemaakt van een vertrouwelijk gesprek van de commissaris van de Koning met de fractievoorzitters. In het gesprek zei Smit dat hij Remkes op het oog had. Ook bekritiseerde hij het functioneren van de gemeenteraad: „Daar word ik als toeschouwer niet blij van, moet ik u zeggen. Dat is geen gezicht, kan ik u zeggen. Ik denk: Nou, nou, nou jongens.”

De provincie zelf gaat ook aangifte doen van een lek, maar dan over de benoeming van de vorige burgemeester. Omroep West meldde woensdag dat de PvdA’ers Plasterk en Van Rijn begin 2017 ook kandidaat waren, maar dat de keuze op Krikke viel omdat zij vrouw is en geen lid van de PvdA is.