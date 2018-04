Ervaar uw eigen dood op de Uitvaartbeurs

De dood staat zaterdag centraal in de Amsterdamse Westerkerk. Daar wordt voor de derde keer de Uitvaartbeurs Amsterdam gehouden, een beurs met veel noviteiten op het gebied van begraven, cremeren, balsemen, rouwen en herdenken.

Een van de opvallendste onderdelen van de beurs is de zelfmoordkist Sarco. Uitvinder is de Australische voormalige arts Philip Nitschke. Hij woont en werkt sinds enkele jaren in Nederland en staat ook wel bekend als dr. Death.

Nitschke zet zich al jaren in voor de zelfgekozen dood en ontwierp de Sarco. Wie in de kist gaat liggen drukt op een knop en sterft binnen enkele minuten nadat er vloeibare stikstof in is losgelaten. Bezoekers van de beurs kunnen ervaren hoe dat in zijn werk gaat met een virtual reality-bril. Zij die gaan sterven kunnen als laatste uitzicht kiezen tussen de Zwitserse Alpen of de zee.

Op de uitvaartbeurs presenteren honderd bedrijven hun producten. Zoals het bedrijf Bodycasting dat een afdruk kan maken van bijvoorbeeld de hand van de overledene die de hand van de nabestaande vasthoudt. Wie het einde ziet naderen kan ook een afscheidsvideo laten maken door Vaarwelvideo onder het motto ‘De mooiste speech is van jou’ waarin de overledene de familie toespreekt.

Duurzaamheid is een hot item in het uitvaartwezen. De beurs besteedt aandacht aan ecologische grafkisten, CO2-neutrale grafkisten die mensen zelf in elkaar kunnen zetten, elektrische crematieovens en teraardebestelling op natuurbegraafplaatsen.

Verder zijn er stands over balsemen, opbaren en designtrends voor urnen. Voor de Westerkerk staan enkele bijzondere vormen van uitvaartvervoer zoals een hotrod (een omgebouwde oldtimer) en een uitvaartbus.

De beurs is open van 10 tot 16 uur.