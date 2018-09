Errol Janssen gezocht voor liquidatie Pronk

Politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn op zoek naar Errol Janssen, die ze verdenken van de moord op de crimineel Karel Pronk in Delft. De 51-jarige Janssen is sinds de schietpartij op 7 augustus spoorloos, meldt het OM. Zijn naam is dinsdag publiekelijk bekendgemaakt en op de opsporingslijst gezet na een uitzending van het regionale opsporingsprogramma Team West.

De politie baseert zich op camerabeelden en op getuigenverklaringen. Janssen was voor de schietpartij in het koffiehuis en is daarna weggereden op een matzwarte Harley Davidson, zo blijkt uit de reconstructie. Daarna is hij nog gezien op de motor in Delft en toen hij in die plaats zijn hond uitliet. Sindsdien ontbreekt ieder spoor en is ook zijn motor niet gevonden.

De zestigjarige Pronk werd die dinsdag vlak voor het middaguur neergeschoten bij koffiehuis Het Kalf aan het Kalverbos in Delft. Agenten hebben nog - tevergeefs - geprobeerd hem te reanimeren.

Het is mogelijk dat de verdachte naar het buitenland is gevlucht. De politie vraagt het publiek tips over hem en zijn verblijfplaats. De man is mogelijk in het bezit van een vuurwapen. Janssen zou ook bekendstaan als Mick van der Laan of Mickey. Hij heeft tatoeages, onder meer in zijn gezicht, en heeft een gespierd postuur. Toen hij wegreed had hij een hesje aan van de Hells Angels.

De hoofdofficier van justitie in Den Haag heeft toestemming gegeven om de naam en de foto van de verdachte openbaar te maken.

Vlak na de schietpartij werd in de buurt direct een 28-jarige man aangehouden. Maar hij kwam na enkele dagen weer vrij, omdat hij er niets mee te maken had.

Pronk stond bekend als onderwereldfiguur. Hij werd in 2009 veroordeeld wegens het leiden van een criminele organisatie, wietteelt en het bezit van wapens. Hij kreeg zes jaar cel. In 1991 werd hij al eens veroordeeld tot twintig jaar cel voor het uitlokken van de moord op een tuinder in Rijswijk. Hij ontsnapte twee keer met geweld uit de gevangenis.