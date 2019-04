„Ernstige schending regels hoofdofficieren”

De hoofdofficieren van justitie Marc van Nimwegen en Marianne Bloos hebben de integriteitstregels ernstig geschonden door hun liefdesrelatie lang te verzwijgen en erover te liegen tegenover de top van het Openbaar Ministerie (OM). Van Nimwegen heeft de regels ook met voeten getreden door een zwager aan een leveringsopdracht voor software voor het Openbaar Ministerie (OM) te helpen.

Dat concludeert de commissie-Fokkens, die de problemen bij het OM maandenlang heeft onderzocht. De blootgelegde problematiek, zegt de commissie, kan en mag niet worden beschouwd als een incident. Gebrek aan „ethisch leiderschap” bij het OM heeft geleid tot de problemen.

De commissie heeft ook vastgesteld dat de cultuur bij het OM leidt tot onvrede bij medewerkers. Dat geldt ook voor het ondoorzichtige benoemingenbeleid.

De commissie-Fokkens begon vorig jaar op verzoek van de top van het OM aan het onderzoek, na een reeks perspublicaties over de relatie tussen Van Nimwegen en Bloos en andere problemen bij het OM. Beiden werden met buitengewoon verlof gestuurd. De commissie sprak met ruim honderd mensen.

Van Nimwegen was lid van het college van procureurs-generaal en werd in 2014 hoofdofficier in Rotterdam. Omdat er sprake was van een gezagsverhouding ten aanzien van Bloos, hadden zij hun relatie moeten melden. De relatie begon in 2011. Het tweetal sprak aanhoudende geruchten erover tegen. Vooral deze leugens maken de schending van gedrags- en integriteitsregels ernstig, schrijft Fokkens in zijn rapport.

De commissie hekelt ook de passieve opstelling van de toenmalige top van het OM, dat helemaal niets deed, ondanks de hardnekkige verhalen over Van Nimwegen en Bloos. Fokkens c.s. denken dat Van Nimwegen binnen de OM-top destijds te machtig was om tegen op te treden.