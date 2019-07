Ernstig oponthoud tussen Arnhem en Nijmegen

Verkeer dat in Arnhem of Nijmegen moet zijn en doorgaand noord-zuidverkeer moet vanaf maandag rekening houden met veel oponthoud en files rond beide Gelderse steden. „Ernstige verkeershinder, even doorbijten”, aldus de provincie Gelderland, die maandag begint met wegwerk aan de snelweg A325 en de N325, de drukst bereden provinciale weg van Nederland. Dit karwei duurt tot begin oktober.

De Waalbrug bij Nijmegen, aan het eind van de A325, wordt gerenoveerd en dat veroorzaakt al maanden opstoppingen. Vrachtwagens en touringcars mogen helemaal niet over de brug en moeten omrijden via Ewijk. En dan wordt in de derde week van juli ook nog eens Vierdaagse in Nijmegen gehouden, waardoor in en rond de stad tal van afsluitingen en omleidingen gelden. Dat leidt elk jaar tot files tot op de omliggende snelwegen A15, A73 en A50.