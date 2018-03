Ernstig ongeval Helmond eist vijf levens

Een aanrijding tussen een bestelbus en een vrachtwagen in Helmond heeft vier mannen en een vrouw het leven gekost. Ze zaten allemaal in het busje. De politie is nog bezig om de identiteit van de slachtoffers te achterhalen en hun familie te informeren.

Drie andere inzittenden van het busje raakten zwaargewond. Ook de vrachtwagenchauffeur liep zware verwondingen op. Hij zat bekneld en is door hulpdiensten bevrijd. Het busje was van de Horizon Groep in Velp, een uitzendbureau voor onder meer de vleesindustrie.

Het ongeval vond plaats op de N270, op het wegdeel van Helmond in de richting van Deurne. Door nog onbekende oorzaak botste het busje frontaal op de vrachtwagen. De politie onderzoekt wat er mis is gegaan.

De weg staat niet bekend als extreem gevaarlijk. Op het traject waar het ongeluk gebeurde, vond afgelopen jaren volgens de provincie één dodelijk ongeluk plaats. Op een ander deel, van Deurne naar Limburg, waren sinds 2013 vier ongevallen waarbij mensen om het leven kwamen. Op dit stuk is de provincie op dit moment bezig om maatregelen te nemen, zei een woordvoerster.

„Op bepaalde plekken wordt de weg verbreed, komen parallelwegen en verkeerslichten. Op het deel waar het ongeluk gebeurde, loopt er op dit moment een studie wat voor maatregelen er genomen kunnen worden om de doorstroom te verbeteren. Maar daar nemen we ook zeker de verkeersveiligheid in mee. Daar zal zeker nu extra kritisch naar gekeken worden”, aldus de woordvoerster.

De burgemeester van Helmond, Elly Blanksma, reageerde aangeslagen na het zware ongeluk. „Ik ben diep geraakt door het verschrikkelijke ongeval op de N270 in Helmond. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers”, liet ze via Twitter weten.