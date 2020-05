Ernstig gewonde na zware mishandeling in azc Utrecht

Bij het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan in Utrecht is iemand ernstig gewond geraakt door een zware mishandeling. Dat meldde een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Eerder had de politie op Twitter abusievelijk gemeld dat het een steekincident betrof.

De politie liet weten dat kort na het incident een verdachte is aangehouden. Enige tijd later heeft de politie nog een tweede persoon opgepakt. Volgens het COA is een van de verdachten een 17-jarige alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV).

Over de toedracht van het incident is nog geen duidelijkheid. De politie doet onderzoek. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.