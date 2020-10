Ernst Kuipers praat Nederland bij over coronadrukte ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft onverminderd hard stijgen en een dezer dagen moeten misschien de eerste patiënten weer naar Duitsland worden overgebracht, net als in de eerste golf. Daarom vertelt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandag weer over de huidige stand van zaken op de intensive cares en verpleegafdelingen. Dat doet hij vanuit het universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam.

Ziekenhuizen behandelden op zondag 1652 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds 9 mei. Op 1 oktober, minder dan drie weken geleden, lagen ‘slechts’ 691 mensen vanwege een coronabesmetting in een ziekenhuis, en dat was al aanzienlijk meer dan in de weken ervoor.

Van de 1652 opgenomen coronapatiënten liggen 1288 op een verpleegafdeling, twee keer zo veel als twee weken geleden. Intensive cares behandelden zondag 364 coronapatiënten. Vooral in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden hebben ziekenhuizen het druk. In de afgelopen vier weken zijn al bijna 450 mensen overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Daarnaast is een onbekend aantal patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen binnen de eigen regio, bijvoorbeeld van Rotterdam naar Goes of van Amsterdam naar Alkmaar.