Eritrese verstekelingen in vrachtwagen

De politie heeft vrijdagochtend acht personen uit Eritrea aangehouden die vlak daarvoor in Maasdijk (gemeente Westland) uit de laadruimte van een vrachtwagen waren gesprongen.

De verstekelingen sprongen uit het voertuig nadat ze ontdekt waren door de chauffeur die op weg was naar Engeland. De politie wist in de buurt van de vrachtwagen vijf mensen aan te houden. Even later werden op de A20 in de richting van Rotterdam nog drie Eritreeërs aangehouden. Er zaten nog meer mensen in de vrachtwagen maar die zijn nog niet gevonden.

De politie heeft de chauffeur gehoord, maar hem wordt niets ten laste gelegd. Onder de aangehouden personen zaten ook twee minderjarigen. Het is onduidelijk hoe lang de mensen in de laadruimte hebben gezeten.