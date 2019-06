Eringa vertrekt van ProRail naar Transdev

Pier Eringa vertrekt als topman bij spoorbeheerder ProRail en gaat per 1 september leiding geven aan Transdev Nederland. Transdev is actief in het personenvervoer en de mobiele zorg. In het personenvervoer in Nederland gebeurt dat onder de merknaam Connexxion en in de mobiele zorg onder de merknaam Witte Kruis.

Eringa meldt dat de overstap naar Transdev Nederland voor hem een logische stap is.’‘Met deze overstap ga ik er alles aan doen om de positie van het internationale mobiliteitsbedrijf Transdev in Nederland verder te verstevigen. Transdev heeft dagelijks impact op de mobiliteit van vele gebruikers.’’

Eringa werd in 2015 benoemd tot topman van ProRail. In maart dit jaar liet hij weten dat hij geen baas wil zijn van ProRail zodra die is omgevormd tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Dat moet op 1 januari 2021 een feit zijn. ProRail wordt een zbo zodat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat er meer grip op krijgt. ProRail heeft nog geen opvolger voor Eringa.

Eerder was Eringa onder meer regio- en programmadirecteur bij de NS en korpschef van de politie Flevoland.