„Ergernis over weg die Fries volkslied speelt”

Het was bedoeld als leuk foefje bij de opening van de nieuwe N357 tussen Stiens en Leeuwarden: het Fries volkslied wordt afgespeeld als automobilisten over een bepaalde strook op de weg rijden. Omwonenden ergeren zich echter groen en geel aan de herrie. Als de provincie die strook er niet uit haalt, doen ze het zelf wel, schrijft de AD.

Steen des aanstoots is de zogenaamde muziekstrook. Gedeputeerde Poepjes legt uit wat de bedoeling was. „Als je daar met 60 kilometer per uur overheen rijdt, hoor je het Friese volkslied. Daarmee wilden we het Friese karakter van de provincie benadrukken. We dachten dat dit een geschikte plaats was. Het is een lang stuk weg. Heel veel Friezen vonden het een heel leuk idee, maar de omwonenden duidelijk niet. Daar zijn we van geschrokken.”