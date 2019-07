Erepenning Amsterdam voor lhbti-activist

Bij het begin van de Pride-week heeft de gemeente Amsterdam de Frans Banninck Cocqpenning uitgereikt aan Hans Verhoeven. Sinds de jaren 80 is hij zeer actief in de Amsterdamse lhbti-gemeenschap. „Verhoeven is al tientallen jaren actief in de lhbti-community, onder meer voor Pride Amsterdam, de Gay Games en de Pride Walk”, aldus een woordvoerder van Pride Amsterdam.

Zaterdag liepen 15.000 mensen mee in de Pride Walk door de Amsterdamse binnenstad. De tocht markeert het begin van de Prideweek.

Verhoeven was in 2013 Pride-ambassadeur en zette zich in voor mensen met hiv en vluchtelingen. In zijn winkel Gays & Gadgets in de Spuistraat, die is uitgegroeid tot een begrip, heeft hij een ‘roze VVV’ opgericht.

De erepenning wordt toegekend aan mensen die zich gedurende minimaal 12 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.