Erbudak niet van plan schulden te betalen

Aysel Erbudak, de ex-directeur van het inmiddels opgedoekte Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, zit sinds 2015 in een persoonlijk faillissement. Maar ze is niet van plan haar schuldeisers te betalen - een principekwestie, zegt ze zaterdag in een interview met NRC.

„Ik heb vier à vijf schuldeisers, waaronder het Slotervaart, mijn voormalige callcenter dat ik zelf heb opgezet, de Belastingdienst en de Rabobank die mijn huis heeft moeten veilen. Die schulden zijn grotendeels ten onrechte ontstaan en ik ga ze nooit van mijn leven betalen. Uit principe. Ik mag het niet zeggen, maar het zijn toch allemaal zakelijke crediteuren, geen personen.”

Erbudak staat volgende week terecht wegens verduistering van in totaal 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld. Ze spreekt alle aantijgingen tegen en meent dat die zijn voortgekomen uit discriminatie. „Was me dit ook overkomen als ik oorspronkelijk blond haar en blauwe ogen had gehad? Ik woon al meer dan veertig jaar in dit land, mijn Turks is supergebrekkig, met een zwaar Nederlands accent. En toch was ik steeds ‘die Turkse mevrouw van het Slotervaartziekenhuis’”, aldus Erbudak.