Erasmusprijs naar Amerikaanse journaliste

De Amerikaanse journaliste Barbara Ehrenreich krijgt dit jaar de Erasmusprijs. De uiterst prestigieuze onderscheiding, die gepaard gaat met een bedrag van 150.000 euro, wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een zeer grote bijdrage heeft geleverd op het terrein van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen of de kunsten.

Ehrenreich (76) brak internationaal door met haar boek ‘Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America’ in 2001, waarin ze schreef hoe het was om te leven van het salaris voor ongeschoold werk. De bedrieglijkheid of mythe van de Amerikaanse droom is een veelvuldig terugkerend thema bij de publiciste.

„Door zelf het leven te leiden van mensen in precaire situaties, geeft zij een stem aan groepen die anders niet gehoord worden. Zij laat ons zo de wereld zien door andere ogen”, aldus de verantwoordelijke stichting. „Ze is een belangrijke stem in het actuele debat rond waarheidsvinding, en een voorvechter van kritisch denken en fact finding”, zegt de Stichting Praemium Erasmianum verder.