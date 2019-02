Erasmus zoekt hulp bij assistententekort

Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gaat wegens tekort aan mogelijkheden in eigen huis operatieassistenten opleiden met hulp van buitenaf. Daarvoor gaat het samenwerken met zelfstandig behandelcentrum Equipe Zorgbedrijven. Volgens een woordvoerder van de laatste organisatie gaat het om tien assistenten de komende twee jaar. Het is een soort proef.

„De ernstige personeelskrapte leidt tot de noodzaak om meer op te leiden. Daarom worden er nieuwe vormen van samenwerking verkend en benut”, aldus Joke Boonstra, lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC.

Equipe heeft 22 vestigingen in het land. Bij die in de regio Rotterdam worden nu mensen voor het Erasmus klaargestoomd.