Erasmus Universiteit raadt gebruik mondkapjes ook aan

De Erasmus Universiteit Rotterdam vraagt medewerkers en studenten met klem een mondkapje te dragen als ze door de gebouwen lopen. De universiteit wil met het advies „gehoor geven aan de discussie en vragen die er zijn onder medewerkers en studenten”, aldus een woordvoerder. Het verscherpte advies wordt gegeven gezien het grote aantal besmettingen in de regio en „voor de gezondheid en veiligheid van iedereen op campus”.

„De ontwikkelingen rond de coronacrisis volgen elkaar snel op. Zo is er veel discussie over het dragen van mondkapjes in gebouwen. Daarom adviseert het College van Bestuur (CVB) studenten, medewerkers en alle bezoekers met klem om vanaf 2 oktober een mondkapje te dragen op het moment dat ze zich voortbewegen in de gebouwen van de Erasmus Universiteit Rotterdam”, zo stelt hij.

Volgens de woordvoerder vindt het CvB de continuïteit van onderwijs en onderzoek „zeer belangrijk en is mede daardoor voor deze aanscherping gekozen”.