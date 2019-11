Erasmus: studenten snel terug uit Hongkong

De Erasmus Universiteit in Rotterdam adviseert eigen studenten die in verband met hun studie in Hongkong verblijven, zo spoedig mogelijk terug te reizen naar Nederland. Hongkong is al maandenlang het toneel van grootschalige protesten tegen de toenemende invloed van China en de situatie wordt explosiever. De universiteit wil de terugkeerders eventueel tegemoet komen in de kosten voor hun terugvlucht.

Aan het begin van het semester studeerden 74 studenten van de Erasmus in Hongkong. Een aantal is al teruggekeerd. Na terugkomst bekijken de faculteiten met hun studenten hoe ze mogelijke studievertraging gaan oplossen, maar dat is nu even vers twee voor de universiteit: de Erasmus vindt "in dit stadium de veiligheid van de studenten de hoogste prioriteit".

Volgens de Vereniging van Universiteiten (VSNU) denken op dit moment meer universiteiten na over de vraag hoe ze zullen omspringen met de aanwezigheid van eigen studenten in het zeer onrustige Hongkong.