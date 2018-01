Erasmus schort band met studentenvereniging op

De directie van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de relatie met studentenvereniging RSC/RVSV met onmiddellijke ingang opgeschort. Dat gebeurde naar aanleiding van getuigenissen van „grensoverschrijdend gedrag” tijdens de kennismakingstijd bij de vereniging. Het televisieprogramma Rambam, dat twee studenten undercover liet meelopen tijdens de kennismakingstijd, komt donderdag naar buiten met de beelden.

Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Het gaat volgens de universiteit om onacceptabele incidenten, met name om „fysiek contact”. Rector magnificus Huibert Pols heeft de beelden inmiddels gezien. „Ik vind de beelden zeer zorgwekkend. We maken afspraken met alle verenigingen over een veilige kennismakingstijd”.

De maatregel betekent dat de bestuursbeurzen en de subsidie voor eerstejaarsleden per direct worden stopgezet en dat de vereniging vooralsnog niet meer welkom is bij academische plechtigheden en de universitaire introductiedagen.

De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht schortten ook al hun bijdragen aan de studentenvereniging voor vrouwen UVSV op naar aanleiding van Rambam, dat er ontgroeningsincidenten filmde. Het UVSV-bestuur is voorlopig ook niet welkom bij academische plechtigheden. Rector Bert van der Zwaan zei toen dat de beelden „een heel naar beeld van de introductie” geven.

Volgens de producenten van het programma, BNNVARA, stuurde Rambam vijf studenten met verborgen camera’s naar de groentijd van enkele verenigingen. Bij het Rotterdamse corps RSC/RVSV moest er volgens de omroep iemand met een hoofdwond naar het ziekenhuis.