Erasmus onderzoekt banden met bedrijven

Een onafhankelijke commissie gaat de afspraken onderzoeken tussen de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit en het bedrijfsleven. Het college van bestuur heeft hiertoe opdracht gegeven naar aanleiding van een rapport over mogelijke samenwerking tussen RSM en de fossiele brandstofindustrie.

De universiteit en de RSM herkenden zich niet in de beweringen in het onderzoek, lieten ze in mei weten. Toch wil het college van bestuur helderheid in de kwestie.

Zo moet de onderzoekscommissie onder meer kijken of RSM mogelijk overeenkomsten met bedrijven is aangegaan die hebben kunnen leiden tot invloed op de inhoud van de vakken en de opleiding. Ook wordt gekeken of en in welke mate zulke samenwerking een risico vormt voor de onafhankelijkheid van de wetenschapsbeoefening.

De commissie wordt geleid door professor Gerard Mols. Het is niet bekend wanneer het onderzoek klaar is.