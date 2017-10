Erasmus MC eerste met inwendige bestraling

Het Erasmus MC in Rotterdam is als eerste ziekenhuis in Europa begonnen met het inwendig bestralen van borstkankerpatiënten. Zij hoeven voortaan niet meer wekenlang op en neer naar het ziekenhuis voor bestraling, maar ze zijn in een keer klaar, aldus het universitaire ziekenhuis woensdag.

Bovendien brengt de nieuwe stralingstechniek, die in Canada al langer wordt toegepast, geen schade toe aan hart- of longweefsel en is er minder huidschade dan bij externe bestraling. Het inwendig bestralen, genaamd ‘Permanent Breast Seed Implants’ (PBSI), houdt in dat borstkankerpatiënten kleine ‘titanium-zaadjes’ in de borst krijgen via een holle naald. Voorafgaand hieraan worden met behulp van echobeelden en een CT-scan nauwkeurig bepaald waar precies dit moet plaatsvinden. De behandeling duurt ongeveer een uur.

„Na een borstsparende operatie volgt altijd een periode van bestraling om eventuele achtergebleven tumorcellen alsnog te vernietigen. Door inwendig te bestralen, kan nauwkeuriger bestraald worden én het is veel prettiger voor patiënten doordat het in gang zetten van de inwendige bestraling in één ziekenhuisbezoek geregeld is”, zegt arts-onderzoeker Gerson Struik.

De nieuwe behandeling is volgens het Erasmus met name geschikt voor patiënten van boven de vijftig met een laag risico op tumors. Volgens Struik vermindert de nauwkeurigere methode de kans op terugkeer van kanker.

Eerder onderzoek in Canada heeft toonde aan dat de kans dat de kanker binnen vijf jaar in dezelfde borst terugkeert rond de 1 procent ligt.