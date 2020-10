Epidemioloog: Belangrijkste dat mensen zich aan maatregelen houden

Een mondkapjesplicht, geen koopavonden, restaurants en cafés vier weken dicht. Het kabinet haalde dinsdagavond de teugels aan met een gedeeltelijke lockdown.

Een „ferm pakket”, noemt klinisch epidemioloog Frits Rosendaal van de Universiteit Leiden de nieuwe maatregelen. De epidemioloog is niet per se van mening dat het kabinet te laat komt met deze aanscherpingen. Volgens hem had met de bestaande maatregelen een sterke stijging van het aantal besmettingen voorkomen moeten kunnen worden. „In de zomermaanden gold ook de regel van 1,5 meter afstand houden. De besmettingen die toen plaatsvonden, waren niet gebeurd als men die afstand hield. Een deel van de bevolking heeft zich afgelopen zomer aan de bestaande maatregelen onttrokken. Ik denk dat het kabinet verwachtte met lichtere maatregelen toch het aantal besmettingen omlaag te krijgen.”

Maart

De vergelijking met de situatie in maart, toen Nederland in een intelligente lockdown ging, is snel gemaakt. Toch gaat die volgens Rosendaal mank. „In maart testten we alleen maar mensen die heel ziek waren. Nu testen we zoveel mogelijk. Dat is dus niet met elkaar te vergelijken.” Daarnaast gaat het aantal opnames volgens hem nu veel langzamer omhoog dan in maart: een verdubbeling in ongeveer twaalf dagen. En, niet onbelangrijk: mensen liggen korter op de intensive care. „Wat niet wegneemt dat de zorg ook nu belast wordt.”

De maatregelen raken vooral de horeca: restaurants en cafés moeten vier weken dicht. „Vreselijk voor de mensen die daar werken”, zegt Rosendaal. „Het zal zeker her en der in de horeca wel goed gaan met het opvolgen van de regels. Maar het risico op besmetting in een kleine binnenruimte waar mensen plezier hebben en er alcohol wordt geschonken, blijft groot. Persoonlijk had ik me nog wel kunnen voorstellen dat de restaurants open blijven. Maar in een crisis kun je geen maatwerk bieden.”

Rigoureus

Gezondheidseconoom Xander Koolman, verbonden aan de Vrije Universiteit, noemt de maatregelen om restaurants en cafés vier weken te sluiten „rigoureus.” „Ik hoop dat er steunmaatregelen genomen worden zodat de horeca niet omvalt. Want zodra de maatregelen effect hebben en we weer naar buiten mogen, hebben we de horeca ook weer nodig.”

Volgens Koolman –die deel uitmaakt van het RED-team dat als extra vraagbaak naast het OMT fungeert– is het niet zozeer de vraag of de economie deze nieuwe maatregelen aankan als wel of de economie het aankan als deze maatregelen niet worden genomen. „Als het virus uit de hand loopt, uit zich dat in grote onzekerheid. Dan is de economische schade nog groter. Dat is bijvoorbeeld te zien in Engeland, waar men pas laat in lockdown ging. Het werd de zwaarste en langstdurende lockdown die we gezien hebben, met een enorme belasting op de samenleving.”

Wel vindt de econoom in tegenstelling tot epidemioloog Rosendaal dat het kabinet laat met de aanscherping komt. „Vanaf juli zagen we het aantal besmettingen verdubbelen. Die besmettingen in de lagerisicogroepen bereiken uiteindelijk ook de hogerisicogroepen. Om zo’n toename ongedaan te maken, zijn nu maatregelen nodig voor langere tijd. Als er eerder was ingegrepen, waren de maatregelen minder zwaar geweest.”

Routekaart

Het kabinet presenteerde dinsdagavond ook een zogenaamde routekaart met vier risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Op dit moment bevindt Nederland zich in het hoogste risiconiveau. Op de routekaart is precies te zien welke maatregelen per risiconiveau nodig zijn.

Rosendaal vindt deze routekaart „heel goed.” Het zorgt volgens hem voor een helderheid die nu belangrijk is. „Nadeel is dat je niet met geografische verschillen rekening kunt houden. Maar op dit moment zijn de besmettingen vrij uniform over het land verdeeld.”

Koolman is eveneens te spreken over de routekaart. „Dit neemt een belangrijk deel van de onzekerheid voor burgers en ondernemers weg. Op deze manier weten ze welke maatregelen ze kunnen verwachten. Zo kunnen ondernemers goed inschatten wat de toekomst hen zal brengen.”

Wel vraagt hij zich af waar het kabinet naartoe wil met de maatregelen. „Ik mis een beeld van waar we concreet zitten over vier weken. Een niveau lager of is het de bedoeling dat we van niveau 4 naar niveau 1 gaan?”

Italië

Nederland staat wereldwijd bovenaan de lijst als het gaat om het aantal besmettingen. Rosendaal vindt het lastig er de vinger op te leggen waar dit aan ligt. „Een verklaring ligt in de verschillen in testbeleid tussen de landen. Daarnaast speelt de ervaring van de lockdown een rol. In bijvoorbeeld Italië duurde die veel langer. De inwoners daar zijn erg geschrokken van de situatie toen. Dat besef is er in Nederland mogelijk minder.”

Of de aangescherpte regels –die vooralsnog vier weken gelden– afdoende zijn om het virus in te dammen, vindt Rosendaal lastig te zeggen. „Deze maatregelen zorgen er in ieder geval voor dat mensen minder in elkaars gezelschap vertoeven. Dat werkt tegen infectieziekten van dit type. Maar dan moet men zich er wel aan houden.”