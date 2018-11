De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in Zoetermeer een explosief ontmanteld. Het explosief dat was aangetroffen in de Van der Hagenstraat is ter plaatse ontmanteld en vervolgens meegenomen, meldt de politie.

De politie had rond 21.30 uur de straat afgezet en de EOD opgeroepen. De recherche doet verder onderzoek.