EOD laat lading V1 Deventer ploffen bij Lochem

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) laat de komende dagen de 935 kilo springstof uit de bij de IJssel gevonden V1 ploffen. Dat gebeurt in gedeelten in speciaal daarvoor aangelegde zandbunkers op een militair oefenterrein in de buurt van Lochem. Voor het karwei zijn drie tot vier dagen uitgetrokken, zegt Defensie.

Lochem heeft omwonenden per brief gewaarschuwd dat ze knallen kunnen horen. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst rondom natuurgebied Grote Veld. De Sluitdijk is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op het moment van explosies geldt de afsluiting ook voor wandelaars, fietsers en ruiters.

De EOD ontmantelde zondag een Duitse V(Vergeltungswaffe) 1 uit de Tweede Wereldoorlog, die bij het Gelderse Wilp onderaan een talud van de snelweg A1 was gevonden. Het verwijderen van de op scherp staande ontstekers kostte veel moeite. Nadat de ontstekers waren verwijderd. haalde de dienst de springlading in stukken uit het onbemande straalvliegtuig. Vanaf woensdag worden per dag vijf pakketten springstof tot ontploffing gebracht.

Deventer organiseert mogelijk later dit jaar een expositie rondom de metalen resten van de „vliegende bom”.