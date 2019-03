EOD haalt spullen voor plofkraak uit woning

In een woning in Amsterdam heeft de politie een grote hoeveelheid spullen in beslag genomen waarmee plofkraken gepleegd kunnen worden. Er lagen zoveel cobra’s 6 (illegaal vuurwerk) in het huis dat het gevaarlijk was voor de omgeving en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) erbij werd gehaald.

De EOD doorzocht het pand en bracht vijf zogenoemde pizzapunten die op scherp stonden tot ontploffing in het Westelijk Havengebied. In totaal trof de politie dertien van dit soort schijven aan waarin explosief materiaal (flitspoeder) zit dat uit cobra’s is gehaald en die met een stok in een geldautomaat kunnen worden geschoven.

Bij de inval die donderdagvond plaatsvond op verzoek van de Belgische autoriteiten zijn twee mannen van 35 en 56 jaar uit Amsterdam aangehouden.